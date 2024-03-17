Зеленський: Недалекобійність нашої армії – це недалекоглядність партнерів

Президент Володимир Зеленський заявив, що в умовах війни в Україні недалекобійність Сил оборони – це "очевидна недалекоглядність деяких партнерів".

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Канада – вдячний за приєднання до нашої коаліції дронів. Це зброя, яка довела свою надзвичайну ефективність. І в таких складних умовах війни недалекобійність нашої армії – це очевидна недалекоглядність деяких партнерів".

Реклама:

Деталі: Зеленський подякував партнерам України, які надали або ухвалили пакети підтримки цього тижня.

"Сполучені Штати – дякую за пакет допомоги. І дуже важливо, щоб була відновлена стабільність у підтримці нашого захисту. Саме зараз і саме нашим, українським захистом у цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі. Зупинити його зараз – найвигідніше для всіх", – сказав президент.

Він також подякував Данії за черговий пакет оборонної допомоги та Німеччині за "щотижневі кроки для підтримки нашої країни та людей", а також усім державам, які приєдналися до чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України. Зеленський окремо відзначив Грецію за "чітке розуміння загроз усім у Європі".

ВІДЕО ДНЯ

"Також я хочу сьогодні відзначити французьке лідерство у Європі – ми цінуємо те, як президент Макрон напрацьовує стратегічну перспективу для Європи, перспективу реальної, тривалої безпеки, яка можлива лише завдяки путінському програшу в цій війні", – сказав Зеленський.