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Зеленский: Недалекобойность нашей армии – это недальновидность партнеров

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 марта 2024, 22:28
Зеленский: Недалекобойность нашей армии – это недальновидность партнеров
Владимир Зеленский, фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский заявил, что в условиях войны в Украине недальнобойность Сил обороны – это "очевидная недальновидность некоторых партнеров".

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Канада – благодарен за присоединение к нашей коалиции дронов. Это оружие, которое доказало свою чрезвычайную эффективность. И в таких сложных условиях войны недальнобойность нашей армии – это очевидная недальновидность некоторых партнеров".

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Детали: Зеленский поблагодарил партнеров Украины, которые предоставили или приняли пакеты поддержки на этой неделе.

"Соединенные Штаты – спасибо за пакет помощи. И очень важно, чтобы была восстановлена стабильность в поддержке нашей защиты. Именно сейчас и именно нашей, украинской защитой в этой войне решается, удастся ли Путину расширить зону руин в Европе и мире. Остановить его сейчас – выгоднее всего для всех", – сказал президент.

Он также поблагодарил Данию за очередной пакет оборонной помощи и Германию за "еженедельные шаги для поддержки нашей страны и людей", а также все государства, которые присоединились к чешской инициативе по закупке снарядов для Украины. Зеленский отдельно отметил Грецию за "четкое понимание угроз всем в Европе".

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"Также я хочу сегодня отметить французское лидерство в Европе – мы ценим то, как президент Макрон нарабатывает стратегическую перспективу для Европы, перспективу реальной, длительной безопасности, которая возможна только благодаря путинскому проигрышу в этой войне", – сказал Зеленский.

Темы: Зеленскийпомощь Украине
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