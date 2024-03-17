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Путін заявив, що продовжуватиме війну і створить "санітарну зону"

Катерина ТищенкоНеділя, 17 березня 2024, 23:34
Путін заявив, що продовжуватиме війну і створить санітарну зону
Путін у штабі 17 березня, фото РИА Новости

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України і зміцнюватиме збройні сили, а також пригрозив ставитися до "зрадників" із добровольчих формувань "як у зоні бойових дій".

Джерело: Путін під час виступу у своєму виборчому штабі, повідомляють РИА Новости і ТАСС

Деталі: Путін заявив, що нібито висока явка виборців на виборах пов'язана з "драматичними подіями", які "переживає країна".

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"Ми змушені в прямому сенсі слова зі зброєю в руках захищати інтереси наших громадян", - цинічно заявив він, маючи на увазі напад на Україну.

Говорячи про виклики під час свого нового терміну, російський диктатор заявив, що потрібно "вирішувати завдання спецоперації, зміцнювати обороноздатність і збройні сили".

Він також заявив, що всім правоохоронним органам буде дано вказівки виявляти всіх, хто зі зброєю воює проти Росії.

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За словами Путіна, представників Російського добровольчого корпусу "як м'ясо кидають на м'ясні штурми на держкордон". Він порівняв РДК з армією Власова і заявив, що з 1,5 тисячі добровольців нібито "втрати приблизно 800 осіб".

Диктатор сказав, що в Росії немає смертної кари, але "ми будемо до зрадників ставитися як у зоні бойових дій".

Путін також сказав, що Росія "за мирні переговори, але тільки якщо не через те, що у супротивника патрони закінчуються".

Диктатор також заявив, що Росія може в якийсь момент створити "санітарну зону" на територіях України. Глибина її нібито буде такою, щоб складно було подолати "засобам ураження, насамперед іноземного виробництва".

Що передувало: Російському диктатору Володимиру Путіну ЦВК РФ "малює" рекордну перемогу на президентських "виборах".

Теми: ПутінвійнавибориРосія
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