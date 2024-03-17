Путин заявил, что будет продолжать войну и создаст "санитарную зону"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что во время своего нового президентского срока будет решать задачи войны против Украины и укреплять вооруженные силы, а также пригрозил относиться к "предателям" из добровольческих формирований "как в зоне боевых действий".

Источник: Путин во время выступления в своем избирательном штабе, сообщают РИА Новости и ТАСС

Детали: Путин заявил, что якобы высокая явка избирателей на выборах связана с "драматическими событиями", которые "переживает страна".

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"Мы вынуждены в прямом смысле слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан", - цинично заявил он, имея в виду нападение на Украину.

Говоря о вызовах во время своего нового срока, российский диктатор заявил, что нужно "решать задачи спецоперации, укреплять обороноспособность и вооруженные силы".

Он также заявил, что всем правоохранительным органам будут даны указания выявлять всех, кто с оружием воюет против России.

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По словам Путина, представителей Русского добровольческого корпуса "как мясо бросают на мясные штурмы на госграницу". Он сравнил РДК с армией Власова и заявил, что из 1,5 тысяч добровольцев якобы "потери примерно 800 человек".

Диктатор сказал, что в России нет смертной казни, но "мы будем к предателям относиться как в зоне боевых действий".

Путин также сказал, что Россия "за мирные переговоры, но только если не из-за того, что у противника патроны кончаются".

Диктатор также заявил, что Россия может в какой-то момент создать "санитарную зону" на территориях Украины. Глубина ее якобы будет такой, чтобы сложно было преодолеть "средствам поражения, прежде всего иностранного производства".

Что предшествовало: Российскому диктатору Владимиру Путину ЦИК РФ "рисует" рекордную победу на президентских "выборах".