Трамп сподівається, він не буде вирішувати допомагати Україні зброєю чи дати Путіну окупувати

Колишній президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News ухильно відповів на запитання, чи продовжить він допомагати Україні зброєю, чи дозволить Путіну окупувати частину або всю Україну, якщо його знову оберуть президентом.

Джерело: Fox News

Деталі: Трамп сказав, що сподівається, що цього не дійде. До того часу, поки він візьме на себе повноваження президента, пройде багато часу, більше дев’яти місяців. За його словами, для війни і політики це "вічність".

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Трамп наголосив, що Росія має потужну армію, хоч українці і є дуже хоробрими, він вважає, що потрібно було домовлятися і шукати компромісу.

Він також зазначив, що питання війни в Україні є для нього дуже болючим, бо якби він був президентом, Путін ніколи б не наважився на вторгнення.

Пряма мова: "Я дуже добре знав Путіна, у нас були добрі стосунки. Він би ніколи не зважився на широкомасштабне вторгнення, якби я був президентом.

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Якби у нас був справжній лідер, він (Путін - УП) би ніколи цього не зробив. Пам'ятаєте, він не робив цього упродовж років, і не було ніякої реальної загрози, що він це зробить.

Я говорив з Путіним, я казав: "Ти не можеш цього зробити". Якби я був президентом, всі ці люди жили б, всі ці гарні міста, старовинні тисячолітні куполи, золоті куполи, культуру неможливо замінити. Це жахлива ситуація".