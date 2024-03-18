Трамп надеется, он не будет решать помогать Украине оружием или дать Путину оккупировать

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News уклончиво ответил на вопрос продолжит ли он помогать Украине оружием, позволит ли Путину оккупировать часть или всю Украину, если его снова изберут президентом.

Источник: Fox News

Детали: Трамп сказал, что надеется, что до этого не дойдет. К тому времени, пока он возьмет на себя полномочия президента, пройдет много времени, более девяти месяцев. По его словам, для войны и политики это "вечность".

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Трамп подчеркнул, что Россия имеет мощную армию, хотя украинцы и очень храбры, он считает, что нужно было договариваться и искать компромисс.

Он также отметил, что вопрос войны в Украине является для него очень болезненным, потому что если бы он был президентом, Путин никогда бы не решился на вторжение.

Прямая речь: "Я очень хорошо знал Путина, у нас были хорошие отношения. Он бы никогда не решился на широкомасштабное вторжение, если бы я был президентом.

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Если бы у нас был настоящий лидер, он (Путин - УП) бы никогда этого не сделал. Помните, он не делал этого годами, и не было никакой реальной угрозы, что он это сделает.

Я говорил с Путиным, я говорил: "Ты не можешь этого сделать". Если бы я был президентом, все эти люди жили бы, все эти красивые города, старинные тысячелетние купола, золотые купола, культуру невозможно заменить. Это ужасная ситуация".