Росіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник

В ніч на понеділок ворог завдав ракетного удару по пожежній частині у Харківській області, постраждав рятувальник.

Джерело: ДСНС у Telegram

Деталі: У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини (вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину). Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі.

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фото: ДСНС

На чергуванні у пожежному депо перебувало 11 рятувальників, один з них отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу.

Фото: ДСНС

Медичну допомогу йому надали на місці.