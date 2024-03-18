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Росіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник

Олена ІвашківПонеділок, 18 березня 2024, 06:38
Росіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
Пошкоджена пожежна машина, фото: ДСНС

В ніч на понеділок ворог завдав ракетного удару по пожежній частині у Харківській області, постраждав рятувальник.

Джерело: ДСНС у Telegram

Деталі: У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини (вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину). Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі.  

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фото: ДСНС
фото: ДСНС

На чергуванні у пожежному депо перебувало 11 рятувальників, один з них отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. 

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

Медичну допомогу йому надали на місці.

Теми: ДСНСракетний ударвійнаХарківська область
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