Россияне нанесли ракетный удар по пожарной части на Харьковщине, пострадал спасатель
Понедельник, 18 марта 2024, 06:38
В ночь на понедельник враг нанес ракетный удар по пожарной части в Харьковской области, пострадал спасатель.
Источник: ГСЧС в Telegram
Детали: В результате удара повреждения получило здание пожарной части (выбиты окна, двери, ворота, повреждена крыша и фасадная часть). Кроме того, повреждены 4 пожарно-спасательных автомобиля.
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На дежурстве в пожарном депо находилось 11 спасателей, один из них получил травму руки. Это водитель-спасатель местного пожарно-спасательного подразделения.
Медицинскую помощь ему оказали на месте.