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Россияне нанесли ракетный удар по пожарной части на Харьковщине, пострадал спасатель

Алена ИвашкивПонедельник, 18 марта 2024, 06:38
Россияне нанесли ракетный удар по пожарной части на Харьковщине, пострадал спасатель
Повреждена пожарная машина, фото: ГСЧС

В ночь на понедельник враг нанес ракетный удар по пожарной части в Харьковской области, пострадал спасатель.

Источник: ГСЧС в Telegram

Детали: В результате удара повреждения получило здание пожарной части (выбиты окна, двери, ворота, повреждена крыша и фасадная часть). Кроме того, повреждены 4 пожарно-спасательных автомобиля.

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Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

На дежурстве в пожарном депо находилось 11 спасателей, один из них получил травму руки. Это водитель-спасатель местного пожарно-спасательного подразделения. 

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Медицинскую помощь ему оказали на месте.

Темы: ГСЧСракетный ударвойнаХарьковская область
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