Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб

Росіяни атакували на 7 напрямках, найактивніше на Новопавлівському, завдали 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, 95 разів обстрілювали позиції українських військ та населені пункти з реактивних систем залпового вогню, на фронті за добу відбулося 72 бойових зіткнення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 18 березня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 цих ударних БпЛА було знищено".

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Деталі: Авіаційних ударів зазнали населені пункти Лукашівка Чернігівської області; Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка, Лугівка Сумської області та обласний центр; Вовчанськ, Гоптівка, Басове Харківської області; Нетайлове, Новоселівка Перша, Шахтарське, Макарівка, Старомайорське Донецької області, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили 2 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки росіян в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де загарбники намагалися прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 8 атак росіян в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 13 атак окупантів в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де окупанти за підтримки авіації 36 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку росіяни 7 разів атакували позиції українських захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − протягом минулої доби здійснили 3 штурми позицій українських військ.

Водночас авіація Сил оборони минулої доби завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

А підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу окупантів.