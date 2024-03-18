Оккупанты активизировались на Новопавловском направлении, здесь было 36 боестолкновений − Генштаб

Оккупанты атаковали на 7 направлениях, активнее всего на Новопавловском, нанесли 14 ракетных и 75 авиационных ударов, 95 раз обстреливали позиции украинских войск и населенные пункты из реактивных систем залпового огня, на фронте за сутки произошло 72 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 18 марта в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину, применив 22 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 этих ударных БпЛА были уничтожены".

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Детали: Авиационным ударам подверглись населенные пункты Лукашевка Черниговской области; Большая Писаревка, Поповка, Александровка, Луговка Сумской области и областной центр; Волчанск, Гоптовка, Басово Харьковской области; Нетайлово, Новоселовка Первая, Шахтерское, Макаровка, Старомайорское Донецкой области, Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении оккупанты совершили 2 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

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На Лиманском направлении украинские воины отбили 3 атаки россиян в районе населенного пункта Роздоловка Донецкой области, где захватчики пытались прорвать оборону украинских войск.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 8 атак россиян в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 13 атак оккупантов в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Александрополь и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать россиян в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области, где оккупанты при поддержке авиации 36 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении россияне 7 раз атаковали позиции украинских защитников в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки совершили 3 штурма позиций украинских войск.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

А подразделения ракетных войск нанесли поражение по 3 районам сосредоточения личного состава оккупантов.