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Росія атакувала 22 "Шахедами", 17 з них знищили

Ірина БалачукПонеділок, 18 березня 2024, 07:51
Росія атакувала 22 Шахедами, 17 з них знищили
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

У ніч на 18 березня російські окупанти атакували Україну 22 безпілотниками типу "Шахед", 17 з них вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У результаті бойової роботи збито 17 "Шахедів" у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей".

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Деталі: Дрони загарбники запускали з російського міста Приморсько-Ахтарськ.

Крім того, росіяни атакували Харківщину 5-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а Сумщину − 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59.

Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУ
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