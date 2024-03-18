Россия атаковала 22 "Шахедами", 17 из них уничтожили
Понедельник, 18 марта 2024, 07:51
В ночь на 18 марта российские оккупанты атаковали Украину 22 беспилотниками типа "Шахед", 17 из них удалось уничтожить.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "В результате боевой работы сбито 17 "Шахедов" в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Ровенской областей".
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Детали: Дроны захватчики запускали из российского города Приморско-Ахтарск.
Кроме того, россияне атаковали Харьковскую область 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а Сумскую − 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59.