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Россия атаковала 22 "Шахедами", 17 из них уничтожили

Ирина БалачукПонедельник, 18 марта 2024, 07:51
Россия атаковала 22 Шахедами, 17 из них уничтожили
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

В ночь на 18 марта российские оккупанты атаковали Украину 22 беспилотниками типа "Шахед", 17 из них удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В результате боевой работы сбито 17 "Шахедов" в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Ровенской областей".

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Кроме того, россияне атаковали Харьковскую область 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а Сумскую − 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Темы: ШахедВоздушные силы ВСУ
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