ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу доба Сили оборони знешкодили 810 окупантів, знищили 19 танків, 17 ББМ та 34 артилерійські системи.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.03.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 431 550 (+810) осіб,

танків − 6 809 (+19) од,

бойових броньованих машин − 13 014 (+17) од,

артилерійських систем − 10 668 (+34) од,

РСЗВ − 1 017 (+0) од,

засобів ППО − 720 (+0) од,

літаків − 347 (+0) од,

гелікоптерів − 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 308 (+36) од,

крилатих ракет − 1 922 (+0) од,

кораблів/катерів − 26 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 14 141 (+68) од,

спеціальної техніки − 1 731 (+8) од.

Дані уточнюються.