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ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми

Ірина БалачукПонеділок, 18 березня 2024, 08:05
ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу доба Сили оборони знешкодили 810 окупантів, знищили 19 танків, 17 ББМ та 34 артилерійські системи.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.03.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 431 550 (+810) осіб,
  • танків − 6 809 (+19) од,
  • бойових броньованих машин − 13 014 (+17) од,
  • артилерійських систем − 10 668 (+34) од,
  • РСЗВ − 1 017 (+0) од,
  • засобів ППО − 720 (+0) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 308 (+36) од,
  • крилатих ракет − 1 922 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 14 141 (+68) од,
  • спеціальної техніки − 1 731 (+8) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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