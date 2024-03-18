ВСУ за сутки обезвредили 810 захватчиков и 34 артсистемы
Понедельник, 18 марта 2024, 08:05
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 810 оккупантов, уничтожили 19 танков, 17 ББМ и 34 артиллерийские системы.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.03.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 431 550 (+810) человек,
- танков − 6 809 (+19) ед,
- боевых бронированных машин − 13 014 (+17) ед,
- артиллерийских систем − 10 668 (+34) ед,
- РСЗО − 1 017 (+0) ед,
- средств ПВО − 720 (+0) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 8 308 (+36) ед,
- крылатых ракет − 1 922 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 14 141 (+68) ед,
- специальной техники − 1 731 (+8) ед.
Данные уточняются.