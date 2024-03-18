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ВСУ за сутки обезвредили 810 захватчиков и 34 артсистемы

Ирина БалачукПонедельник, 18 марта 2024, 08:05
ВСУ за сутки обезвредили 810 захватчиков и 34 артсистемы
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 810 оккупантов, уничтожили 19 танков, 17 ББМ и 34 артиллерийские системы.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.03.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 431 550 (+810) человек,
  • танков − 6 809 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин − 13 014 (+17) ед,
  • артиллерийских систем − 10 668 (+34) ед,
  • РСЗО − 1 017 (+0) ед,
  • средств ПВО − 720 (+0) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 8 308 (+36) ед,
  • крылатых ракет − 1 922 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 14 141 (+68) ед,
  • специальной техники − 1 731 (+8) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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