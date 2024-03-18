Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили по Херсону: горіла 5-поверхівка

Ірина БалачукПонеділок, 18 березня 2024, 09:44
Росіяни вдарили по Херсону: горіла 5-поверхівка
Фото ДСНС

Уночі 18 березня російські загарбники обстріляли один із мікрорайонів Херсона − у результаті влучання боєприпаса горів житловий 5-поверховий будинок.

Джерело: ДСНС Херсонської області у Facebook, голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram

Дослівно ДСНС: "Після влучання боєприпаса загорілись балкони та кімнати в квартирах п’ятиповерхового будинку. Попри те, що окупанти продовжували наносити повторні удари, рятувальникам вдалось досить швидко ліквідувати пожежу". 

Реклама:
 
Фото ДСНС

Деталі: Повідомляється, що до гасіння залучали 3 одиниці техніки та 13 вогнеборців. 

 
Фото ДСНС 

Мрочко додав, що Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу росіяни обстріляли 17 разів.

Ураження зафіксовані в Херсоні, Антонівці, Садовому та Наддніпрянському.

ВІДЕО ДНЯ

Окупанти пошкодили 1 господарчу споруду, 1 цивільний автомобіль, 2 багатоповерхових та 2 приватних будинки, але минулося без постраждалих.

Теми: Херсонпожежавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Нам потрібна доба": Шмигаль розповів, як повертатимуть світло українцям

Альянс готовий до конфлікту з РФ — голова Військового комітету НАТО

фото, відео, доповнено 5 загиблих, 15 поранених, 3 зниклих безвісти − наслідки комбінованої атаки росіян

У "Дії" з’явилися документи про освіту

США попросили Україну припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі — ЗМІ

фото По ДніпроГЕС було два прямих влучання: ГЕС-2 у критичному стані − Укргідроенерго

Усі новини...
ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот
Китай, Іран, КНДР та Венесуела вже привітали Путіна з "перемогою" на виборах
Росіяни обстрілювали Херсонщину: постраждали цивільний і 3 поліцейських
Путін програв на деяких дільницях у країнах Європи
Останні новини
18:18
Повітряні сили повідомили про загрозу балістики, в Одесі чутно вибух
18:01
Поблизу Львова водій збив козулю й залишив її на трасі: тварину врятували волонтери
17:52
Зеленський провів "енергетичну" Ставку
17:42
фото, відеоПідприємця та ексдиректора підприємства Міноборони викрили на хабарі у $600 тис.
17:40
Олег Скрипка випустив новий кліп "Номад", який створив штучний інтелект
17:34
Уряд схвалив законопроєкт з підвищення акцизу на паливо
17:19
У меню – "Мрія педофіла" і "Повія": що відомо про скандал з харківським баром
17:11
Завдяки Катару вдалося повернути дев'ятьох українських дітей
17:08
Закон у штаті Теннессі захищатиме музичну індустрію від штучного інтелекту
17:08
фотоПонад 35 тисяч киян ховалися у метро цієї ночі
Усі новини...
Реклама: