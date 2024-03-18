Росіяни вдарили по Херсону: горіла 5-поверхівка

Уночі 18 березня російські загарбники обстріляли один із мікрорайонів Херсона − у результаті влучання боєприпаса горів житловий 5-поверховий будинок.

Джерело: ДСНС Херсонської області у Facebook, голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram

Дослівно ДСНС: "Після влучання боєприпаса загорілись балкони та кімнати в квартирах п’ятиповерхового будинку. Попри те, що окупанти продовжували наносити повторні удари, рятувальникам вдалось досить швидко ліквідувати пожежу".

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Фото ДСНС

Деталі: Повідомляється, що до гасіння залучали 3 одиниці техніки та 13 вогнеборців.

Фото ДСНС

Мрочко додав, що Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу росіяни обстріляли 17 разів.

Ураження зафіксовані в Херсоні, Антонівці, Садовому та Наддніпрянському.

ВІДЕО ДНЯ

Окупанти пошкодили 1 господарчу споруду, 1 цивільний автомобіль, 2 багатоповерхових та 2 приватних будинки, але минулося без постраждалих.