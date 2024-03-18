Россияне ударили по Херсону: горела 5-этажка

Ночью 18 марта российские захватчики обстреляли один из микрорайонов Херсона − в результате попадания боеприпаса горел жилой 5-этажный дом.

Источник: ГСЧС Херсонской области в Facebook, глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram

Дословно ГСЧС: "После попадания боеприпаса загорелись балконы и комнаты в квартирах пятиэтажного дома. Несмотря на то, что оккупанты продолжали наносить повторные удары, спасателям удалось достаточно быстро ликвидировать пожар".

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Фото ГСЧС

Детали: Сообщается, что к тушению привлекали 3 единицы техники и 13 пожарных.

Фото ГСЧС

Мрочко добавил, что Херсонскую городскую территориальную общину за минувшие сутки россияне обстреляли 17 раз.

Поражения зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Садовом и Надднепрянском.

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Оккупанты повредили 1 хозяйственную постройку, 1 гражданский автомобиль, 2 многоэтажных и 2 частных дома, но обошлось без пострадавших.