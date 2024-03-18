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Сырский назначил нового спикера Воздушных сил

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 марта 2024, 17:47
Сырский назначил нового спикера Воздушных сил
Илья Евлаш. фото с Facebook-страницы военного

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назначил начальником службы связей с общественностью Командования Воздушных сил представителя Сухопутных войск майора Илью Евлаша.

Источник: командование Воздушных сил в соцсетях

Дословно: "Согласно приказу главнокомандующего Вооруженных сил Украины начальником службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины назначен майор Евлаш Илья Олегович".

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Детали: Илья Евлаш проходил службу в Командовании Сухопутных войск в должности старшего офицера службы связей с общественностью. Возглавлял службу связей с общественностью группировки сил и средств обороны города Киев и пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Был спикером восточной группировки войск.

Что предшествовало: 16 марта стало известно, что с должности спикера Воздушных сил ВСУ уволили полковника Юрия Игната, который занимал этот пост с 2018 года.

Темы: Воздушные силы ВСУСырский
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