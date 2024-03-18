Трамп не виключає, що до смерті Навального причетний Путін

Один з головних претендентів на посаду президента США Дональд Трамп припустив, що лідер РФ Володимир Путін може бути причетний до смерті опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: В інтерв'ю Fox News на питання про те, чи несе Путін відповідальність за смерть Навального, він відповів: "Не знаю, але, можливо... я маю на увазі, що можливо... ймовірно, я не знаю".

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"Він молода людина, тому статистично він жив би ще довго... тому сталося щось незвичайне", – додав Трамп.

У тому ж інтерв'ю експрезидент США та майбутній кандидат в президенти США від республіканців ухильно відповів на запитання, чи продовжить він допомагати Україні зброєю, або дозволить Путіну окупувати частину або всю Україну, якщо його знову оберуть президентом.

"Я сподіваюся, що до цього не дійде", – сказав Трамп, знову заявивши, що війна "ніколи б не сталася" за його президентства.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше міністри закордонних справ країн Європейського Союзу домовилися про санкції проти Росії у зв'язку зі смертю опозиціонера Алексєя Навального.

У лютому вісім країн ЄС звернулися до глави зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозепа Борреля з проханням накласти санкції на російських прокурорів, суддів і співробітників пенітенціарних установ у зв'язку зі смертю Навального.

Державний департамент США 23 лютого оголосив про санкції проти трьох росіян, які були причетні до тортур над Навальним.