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Трамп не исключает, что к смерти Навального причастен Путин

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 марта 2024, 17:46
Трамп не исключает, что к смерти Навального причастен Путин
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Один из главных претендентов на должность президента США Дональд Трамп предположил, что лидер РФ Владимир Путин может быть причастен к смерти оппозиционера Алексея Навального.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: В интервью Fox News на вопрос о том, несет ли Путин ответственность за смерть Навального, он ответил: "Не знаю, но, возможно... я имею в виду, что возможно... вероятно, я не знаю".

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"Он молодой человек, поэтому статистически он жил бы еще долго... поэтому произошло что-то необычное", – добавил Трамп.

В том же интервью экс-президент США и будущий кандидат в президенты США от республиканцев уклончиво ответил на вопрос, продолжит ли он помогать Украине оружием, или позволит Путину оккупировать часть или всю Украину, если его снова изберут президентом.

"Я надеюсь, что до этого не дойдет", – сказал Трамп, вновь заявив, что война "никогда бы не произошла" при его президентстве.

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Ранее министры иностранных дел стран Европейского Союза договорились о санкциях против России в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального.

В феврале восемь стран ЕС обратились к главе внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой наложить санкции на российских прокуроров, судей и сотрудников пенитенциарных учреждений в связи со смертью Навального.

Ранее СМИ сообщали, что страны Евросоюза готовят пакет санкций против около 30 россиян и российских компаний из-за смерти Навального.

Темы: ТрампПутинНавальный
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