Кабмін вніс до Ради законопроєкт про збільшення ДПСУ на 15 тисяч прикордонників

Уряд пропонує Верховній Раді збільшити на 15 тисяч військовослужбовців загальну чисельність Державної прикордонної служби України.

Джерело: представник Кабміну у Верховній раді України Тарас Мельничук у Telegram, речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІХ "Прикінцеві положення" закону України "Про Державну прикордонну службу України".

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Документом, з огляду на нагальну необхідність формування та нарощення бойових резервів Держприкордонслужби у складі сил оборони і забезпечення готовності ДПСУ в післявоєнний період взяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних межах та адекватне реагування наявними силами та засобами Держприкордонслужби на актуальні й потенційні загрози національній безпеці на державному кордоні, передбачено збільшення на 15 тис. військовослужбовців загальної чисельності Державної прикордонної служби України.

Пряма мова Демченка: "ДПСУ в сучасних реаліях потребує формування бойових підрозділів, які виконують завдання зокрема і на лінії фронту, а в подальшому передбачатиме взяття під контроль ділянок кордону та відповідно виконання завдань з оборони, що тягне за собою необхідність збільшення штатної чисельності Держприкордонслужби".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський 12 березня анонсував збільшення чисельності прикордонних військ з огляду на поточні завдання захисту від російської агресії, і в розрахунку на довготривалий захист кордонів.