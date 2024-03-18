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Кабмін вніс до Ради законопроєкт про збільшення ДПСУ на 15 тисяч прикордонників

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 березня 2024, 18:45
Кабмін вніс до Ради законопроєкт про збільшення ДПСУ на 15 тисяч прикордонників
Прикордонники ДПСУ. фото ОП

Уряд пропонує Верховній Раді збільшити на 15 тисяч військовослужбовців загальну чисельність Державної прикордонної служби України.

Джерело: представник Кабміну у Верховній раді України Тарас Мельничук у Telegram, речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІХ "Прикінцеві положення" закону України "Про Державну прикордонну службу України".

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Документом, з огляду на нагальну необхідність формування та нарощення бойових резервів Держприкордонслужби у складі сил оборони і забезпечення готовності ДПСУ в післявоєнний період взяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних межах та адекватне реагування наявними силами та засобами Держприкордонслужби на актуальні й потенційні загрози національній безпеці на державному кордоні, передбачено збільшення на 15 тис. військовослужбовців загальної чисельності Державної прикордонної служби України.

Пряма мова Демченка: "ДПСУ в сучасних реаліях потребує формування бойових підрозділів, які виконують завдання зокрема і на лінії фронту, а в подальшому передбачатиме взяття під контроль ділянок кордону та відповідно виконання завдань з оборони, що тягне за собою необхідність збільшення штатної чисельності Держприкордонслужби".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський 12 березня анонсував збільшення чисельності прикордонних військ з огляду на поточні завдання захисту від російської агресії, і в розрахунку на довготривалий захист кордонів.

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Теми: Прикордонна службаКабінет міністрівВерховна Радавійна
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