Кабмин внес в Раду законопроект об увеличении ГПСУ на 15 тысяч пограничников

Правительство предлагает Верховной Раде увеличить на 15 тысяч военнослужащих общую численность Государственной пограничной службы Украины.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в Telegram, спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О внесении изменения в пункт 1 раздела IX "Заключительные положения" закона Украины "О Государственной пограничной службе Украины".

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Документом, учитывая насущную необходимость формирования и наращивания боевых резервов Госпогранслужбы в составе сил обороны и обеспечения готовности ГПСУ в послевоенный период взять под контроль государственную границу в ее международно признанных границах и адекватное реагирование имеющимися силами и средствами Госпогранслужбы на актуальные и потенциальные угрозы национальной безопасности на государственной границе, предусмотрено увеличение на 15 тыс. военнослужащих общей численности Государственной пограничной службы Украины.

Прямая речь Демченко: "ГПСУ в современных реалиях требует формирования боевых подразделений, выполняющих задачи в том числе и на линии фронта, а в дальнейшем будет предусматривать взятие под контроль участков границы и соответственно выполнение задач по обороне, что влечет за собой необходимость увеличения штатной численности Госпогранслужбы".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 12 марта анонсировал увеличение численности пограничных войск, учитывая текущие задачи защиты от российской агрессии, и в расчете на долговременную защиту границ.