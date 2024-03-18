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З тимчасово окупованих територій повернули ще 3 сім’ї з дітьми

Тетяна ОлійникПонеділок, 18 березня 2024, 19:33
З тимчасово окупованих територій повернули ще 3 сім’ї з дітьми
Фото з телеграм-каналу Лубінця

На підконтрольну Україні територію приїхали три родини з тимчасово окупованих територій в Запорізькій та Донецькій областях.

Джерело: уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Деталі: За словами Лубінця, одна сім’я з трирічним малюком жила в Енергодарі та працювала на ЗАЕС. Вони відмовились співпрацювати з окупантами, через це росіяни приходили до них з обшуками, залякуваннями та влаштовували допити.

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Також вдалося виїхати мамі із 8-річним сином та ще одній мамі з 9-річним сином із Донеччини.

Пряма мова Лубінця: "Нині наш Офіс із партнерами та іншими державними структурами опікуватиметься, щоб діти та їх сім’ї отримали необхідну допомогу та підтримку. Із родинами вже поспілкувалися правоохоронні органи для того, щоб встановити, які злочини вчиняли окупанти. Також усім повернутим запропонували безкоштовну психологічну та медичну допомогу".

 
Фото з Телеграм-каналу Лубінця

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Теми: окупаціядіти
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