С временно оккупированных территорий вернули еще 3 семьи с детьми

На подконтрольную Украину территорию приехали три семьи из временно оккупированных территорий в Запорожской и Донецкой областях.

Источник: уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец

Детали: По словам Лубинца, одна семья с трехлетним малышом жила в Энергодаре и работала на ЗАЭС. Они отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому россияне приходили к ним с обысками, запугиваниями и устраивали допросы.

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Также удалось уехать маме с 8-летним сыном и еще одной маме с 9-летним сыном из Донбасса.

Прямая речь Лубинца: "Сейчас наш Офис с партнерами и другими государственными структурами будет заботиться о том, чтобы дети и их семьи получили необходимую помощь и поддержку. С семьями уже пообщались правоохранительные органы для того, чтобы установить, какие преступления совершали оккупанты. Также всем возвращенным предложили бесплатную психологическую и медицинскую помощь.

Фото с телеграм-канала Лубинца