Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Костін: Зафіксовано понад 800 кібератак РФ на держустанови та сервіси України

Євген КізіловПонеділок, 18 березня 2024, 19:42
Костін: Зафіксовано понад 800 кібератак РФ на держустанови та сервіси України
Фото: Офіс генерального прокурора

Правоохоронці зафіксували понад 800 спроб кібератак Росії на державні установи та сервіси України.

Джерело: генеральний прокурор Андрій Костін у Києві на зустрічі з колегами з Міністерства юстиції США Натаном Бруксом та Тімом Ранком, передає Офіс генпрокурора в Telegram

Пряма мова: "Масштаби кібероперацій Росії проти України неухильно зростають. Зафіксовано понад 800 спроб кібератак на державні установи та сервіси. Серед них – об'єкти енергетичної інфраструктури, які постійно перебувають під прицілом ворога".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що також на зустрічі обговорили стратегії розслідування російських кіберзлочинів, скоєних проти України та країн-партнерів.

Генпрокурор розповів, що росіяни також проводять інформаційні операції з метою дестабілізації українського суспільства та атакують телекомунікаційні системи, щоб позбавити громадян доступу до мобільного звʼязку та інтернету.

Костін попросив американських колег поділитися досвідом і підтримати Україну для ефективного та всебічного розслідування цих злочинів.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: кібербезпекаОфіс генпрокурораРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

футболЗбірна України вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024

фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених

Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор

Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування

Усі новини...
кібербезпека
На Закарпатті закрили Telegram-канал, де погрожували терактами у школах
ЦНС: У Росії ракетне виробництво відстає на 6 місяців завдяки "Кібер спротиву" 
ГУР повідомило про злам серверів Міноборони Росії: отримали багато даних
Останні новини
04:52
ISW проаналізував заяви Путіна і Лукашенка про атаку на "Крокус" у Підмосков’ї
03:54
Ізраїль завдав удару по Лівану, є загиблі – Reuters
03:22
Росіяни вчергове атакували Сумщину КАБами, НАР, скидали міни
02:16
"Українці є і будуть!" – Зеленський подякував збірній Україні з футболу
01:38
оновленоПовітряні сили попередили про атаку ворожих БпЛА
01:24
Світовий банк ухвалив для України позику на $1,5 мільярда під гарантії Японії та Британії
01:04
футболВизначились усі учасники фінальної частини Євро-2024
00:36
Пентагон про російську ракету у просторі Польщі: США готові захищати територію НАТО
00:10
Китайська компанія вийшла з тендеру в Болгарії після початку перевірки Єврокомісії
23:37
футболЗбірна України вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024
Усі новини...
Реклама: