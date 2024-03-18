Костін: Зафіксовано понад 800 кібератак РФ на держустанови та сервіси України

Правоохоронці зафіксували понад 800 спроб кібератак Росії на державні установи та сервіси України.

Джерело: генеральний прокурор Андрій Костін у Києві на зустрічі з колегами з Міністерства юстиції США Натаном Бруксом та Тімом Ранком, передає Офіс генпрокурора в Telegram

Пряма мова: "Масштаби кібероперацій Росії проти України неухильно зростають. Зафіксовано понад 800 спроб кібератак на державні установи та сервіси. Серед них – об'єкти енергетичної інфраструктури, які постійно перебувають під прицілом ворога".

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Деталі: Повідомляється, що також на зустрічі обговорили стратегії розслідування російських кіберзлочинів, скоєних проти України та країн-партнерів.

Генпрокурор розповів, що росіяни також проводять інформаційні операції з метою дестабілізації українського суспільства та атакують телекомунікаційні системи, щоб позбавити громадян доступу до мобільного звʼязку та інтернету.

Костін попросив американських колег поділитися досвідом і підтримати Україну для ефективного та всебічного розслідування цих злочинів.