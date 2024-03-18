Костин: Зафиксировано более 800 кибератак РФ на госучреждения и сервисы Украины

Правоохранители зафиксировали более 800 попыток кибератак России на государственные учреждения и сервисы Украины.

Источник: генеральный прокурор Андрей Костин в Киеве на встрече с коллегами из Министерства юстиции США Натаном Бруксом и Тимом Ранком, передает Офис генпрокурора в Telegram

Прямая речь: "Масштабы киберопераций России против Украины неуклонно растут. Зафиксировано более 800 попыток кибератак на государственные учреждения и сервисы. Среди них - объекты энергетической инфраструктуры, которые постоянно находятся под прицелом врага".

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Детали: Сообщается, что также на встрече обсудили стратегии расследования российских киберпреступлений, совершенных против Украины и стран-партнеров.

Генпрокурор рассказал, что россияне также проводят информационные операции с целью дестабилизации украинского общества и атакуют телекоммуникационные системы, чтобы лишить граждан доступа к мобильной связи и интернету.

Костин попросил американских коллег поделиться опытом и поддержать Украину для эффективного и всестороннего расследования этих преступлений.