Китай розглядає можливість участі в "саміті миру" у Швейцарії

Китай розглядає можливість взяти участь у мирній конференції щодо України, яку планує провести Швейцарія.

Джерело: посол Китаю в цій країні Ван Шихтінг в інтерв'ю газеті Neue Zuercher Zeitung, передає Bloomberg

Деталі: Ван сказав, що Китай уважно стежить за планами переговорів і "розглядає можливість участі в них".

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Пряма мова: "Всі сторони повинні працювати над припиненням війни… Необхідно запобігти поглибленню кризи або навіть вийти з неї".

Що передувало: Швейцарія на прохання України погодилась організувати "саміт миру", про що обидві держави оголосили 15 січня під час візиту Володимира Зеленського до Берна. Обидві країни вже почали роботу над зустріччю.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що на саміт запросять понад 160 країн, Росію запрошувати не планують.