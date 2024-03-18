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Китай рассматривает возможность участия в "саммите мира" в Швейцарии

Евгений КизиловПонедельник, 18 марта 2024, 20:09
Китай рассматривает возможность участия в саммите мира в Швейцарии
Ван Шихтинг. Фото: NZZ

Китай рассматривает возможность принять участие в мирной конференции по Украине, которую планирует провести Швейцария.

Источник: посол Китая в этой стране Ван Шихтинг в интервью газете Neue Zuercher Zeitung, передает Bloomberg

Детали: Ван сказал, что Китай внимательно следит за планами переговоров и "рассматривает возможность участия в них".

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Прямая речь: "Все стороны должны работать над прекращением войны... Необходимо предотвратить углубление кризиса или даже выйти из него".

Что предшествовало: Швейцария по просьбе Украины согласилась организовать "саммит мира", о чем оба государства объявили 15 января во время визита Владимира Зеленского в Берн. Обе страны уже начали работу над встречей.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что на саммит пригласят более 160 стран, Россию приглашать не планируют.

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Темы: КитайУкраинаШвейцариявойна
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