Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ОК "Північ": На Сумщині ущільнюють фортифікації трьох ліній оборони

Євген КізіловПонеділок, 18 березня 2024, 21:46
ОК Північ: На Сумщині ущільнюють фортифікації трьох ліній оборони
будівництво укріплень на сумщині. Фото: міноборони

Сили оборони ущільнюють укріплення першої, другої та третьої ліній оборони в Сумській області.

Джерело: "Радіо Свобода" із посиланням на речника Оперативного командування "Північ" Вадима Мисника

Пряма мова: "Сили оборони на Сумщині виконують бойові завдання з утримання державного кордону та недопущення російських ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп – ред.) та військових з боку Російської Федерації. Зараз Сили оборони в регіоні ущільнюють укріплення першої, другої та третьої ліній".

Реклама:

Деталі: За словами Мисника, військові на Сумщині розглядають різні варіанти розвитку подій у регіоні та готуються до них, утім "на цю мить великого угруповання ворога для масштабного вторгнення на Сумщину не спостерігаємо".

За інформацією видання, на Сумщині за останній тиждень значно збільшилась кількість обстрілів у прикордонні з Росією.

13 березня із селища Велика Писарівка, що найбільше потерпає від обстрілів, розпочали евакуацію цивільних громадян. У громаді через щільність обстрілів відсутнє електро- та газопостачання. До сіл, що розташовані на самому кордоні, евакуаційним групам дістатися неможливо.

ВІДЕО ДНЯ

18 березня у поліції повідомили, що проводять евакуацію мешканців Охтирського району Сумської області.

Що передувало: 7 березня Міністерство оборони опублікувало серію фотографій, на яких показано зведення фортифікаційних споруд у Сумській області.

Теми: Сумська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутатки від "Слуги народу" пропонують карати тюрмою довічно за привласнення держфункцій

НАБУ і САП взялися за голову АМКУ Кириленка після розслідування "Схем"

Малюк розповів деталі, які відомі СБУ про ліквідацію Пригожина, Киви, Татарського та інших

Путін визнав, що теракт в Підмосков’ї вчинили ісламісти, але згадав про Україну

Білий дім: Теракт у Підмосков'ї не мав жодного зв’язку з Україною

Під час вечірньої тривоги росіяни вдарили по Одесі: три жінки отримали поранення

Усі новини...
Сумська область
Як росіяни нищать Сумщину. Репортаж з прикордоння
Росіяни вдарили по Сумщині: у Конотопі постраждали комунальні об'єкти
Обстріли Сумщини: є загиблий і поранений
Останні новини
02:24
Росіяни запустили групу "Шахедів" з Чорного моря
02:13
Над Харківщиною цієї ночі збили вісім безпілотників
01:55
Трампові вдалося уникнути конфіскації активів у справі про шахрайство
00:50
ДоповненоТерехов: У Харкові було чутно вибух
00:46
Росіяни запускали з півночі "Шахеди": атакували Харків
00:26
Зеленський різко відповів Путіну на звинувачення в теракті: Хвора й цинічна істота
00:03
Новини економіки 25 березня: нові санкції проти Росії, у Харкові закінчать опалювальний сезон
23:53
відеоСитуацію з електропостачанням у Харкові можуть покращити до кінця тижня – Укренерго
23:30
"Укрнафтобуріння" просить суд скасувати рішення щодо зупинки видобутку на Сахалінському родовищі
23:25
Президент Литви: Лідери ЄС все більше виступають за поразку Росії в Україні
Усі новини...
Реклама: