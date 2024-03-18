ОК "Північ": На Сумщині ущільнюють фортифікації трьох ліній оборони

Сили оборони ущільнюють укріплення першої, другої та третьої ліній оборони в Сумській області.

Джерело: "Радіо Свобода" із посиланням на речника Оперативного командування "Північ" Вадима Мисника

Пряма мова: "Сили оборони на Сумщині виконують бойові завдання з утримання державного кордону та недопущення російських ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп – ред.) та військових з боку Російської Федерації. Зараз Сили оборони в регіоні ущільнюють укріплення першої, другої та третьої ліній".

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Деталі: За словами Мисника, військові на Сумщині розглядають різні варіанти розвитку подій у регіоні та готуються до них, утім "на цю мить великого угруповання ворога для масштабного вторгнення на Сумщину не спостерігаємо".

За інформацією видання, на Сумщині за останній тиждень значно збільшилась кількість обстрілів у прикордонні з Росією.

13 березня із селища Велика Писарівка, що найбільше потерпає від обстрілів, розпочали евакуацію цивільних громадян. У громаді через щільність обстрілів відсутнє електро- та газопостачання. До сіл, що розташовані на самому кордоні, евакуаційним групам дістатися неможливо.

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18 березня у поліції повідомили, що проводять евакуацію мешканців Охтирського району Сумської області.

Що передувало: 7 березня Міністерство оборони опублікувало серію фотографій, на яких показано зведення фортифікаційних споруд у Сумській області.