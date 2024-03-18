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ОК "Север": На Сумщине уплотняют фортификации трех линий обороны

Евгений КизиловПонедельник, 18 марта 2024, 21:46
ОК Север: На Сумщине уплотняют фортификации трех линий обороны
строительство укреплений на сумщине. Фото: минобороны

Силы обороны уплотняют укрепления первой, второй и третьей линий обороны в Сумской области.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на представителя Оперативного командования "Север" Вадима Мысника

Прямая речь: "Силы обороны на Сумщине выполняют боевые задачи по удержанию государственной границы и недопущению российских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп - ред.) и военных со стороны Российской Федерации. Сейчас Силы обороны в регионе уплотняют укрепления первой, второй и третьей линий".

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Детали: По словам Мысника, военные на Сумщине рассматривают различные варианты развития событий в регионе и готовятся к ним, впрочем "на данный момент большой группировки врага для масштабного вторжения в Сумскую область не наблюдаем".

По информации издания, на Сумщине за последнюю неделю значительно увеличилось количество обстрелов в приграничье с Россией.

13 марта из поселка Великая Писаревка, который больше всего страдает от обстрелов, начали эвакуацию гражданских лиц. В общине из-за плотности обстрелов отсутствует электро- и газоснабжение. В села, расположенные на самой границе, эвакуационным группам добраться невозможно.

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18 марта в полиции сообщили, что проводят эвакуацию жителей Ахтырского района Сумской области.

Что предшествовало: 7 марта Министерство обороны опубликовало серию фотографий, на которых показано возведение фортификационных сооружений в Сумской области.

Темы: Сумская областьвойна
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