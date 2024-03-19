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Politico: Сі Цзіньпін планує візит до Франції

Ольга Глущенко Вівторок, 19 березня 2024, 02:12
Politico: Сі Цзіньпін планує візит до Франції
Сі Цзіньпін і Макрон, фото: AFP via Getty Images

Лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінеться із президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі на початку травня, це стане першою поїздкою Сі до Європи з часів пандемії.

Джерело: Politico з посланням на джерела

Деталі: Візит китайського лідера співпаде з 60-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном.

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У публікації зазначається, що Китай прагне відновити зіпсовані відносини з Європою через "безлімітне партнерство" Сі Цзіньпіна з президентом Росії Володимиром Путіним, незважаючи на війну в Україні.

Politico пише: настрій у Франції, швидше за все, буде іншим порівняно з урочистостями з нагоди 50-річчя двосторонніх відносин між країнами.

"Він буде менш святковим і більш діловим, враховуючи поточні економічні та геополітичні ставки", – зазначило джерело видання на умовах анонімності.

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За візитом, який планувався місяцями, уважно стежитимуть у Вашингтоні та європейських столицях.

Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц також вирушить до Китаю з візитом у квітні.

Politico додає: "Нещодавно офіційні особи повідомили, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії, інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі".

За їхніми словами, цей меседж був посилений під час європейського турне китайського спеціального посланника Лі Хуея на початку цього місяця, де він обговорював майбутнє України.

Тоді офіційно МЗСКитаю заявило, що Лі Хуей пообіцяв "підтримувати своєчасне скликання мирної конференції з рівною участю всіх сторін".

У публікації нагадують, що зустріч Сі і Макрона в Парижі відбудеться через рік після того, як французький президент відвідав Пекін і Гуанчжоу.

Очікується, що цього року Макрон знову відвідає Китай, проте Єлисейський палац поки не підтвердив цього.

Теми: КитайФранція
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