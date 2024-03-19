Politico: Си Цзиньпин планирует визит во Францию

Лидер Китая Си Цзиньпин встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в начале мая, это станет первой поездкой Си в Европу со времен пандемии.

Источник: Politico со ссылкой на источники

Детали: Визит китайского лидера совпадет с 60-й годовщиной установления дипломатических отношений между Парижем и Пекином.

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В публикации отмечается, что Китай стремится восстановить испорченные отношения с Европой из-за "безлимитного партнерства" Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на войну в Украине.

Politico пишет: настроение во Франции, скорее всего, будет другим по сравнению с торжествами по случаю 50-летия двусторонних отношений между странами.

"Он будет менее праздничным и более деловым, учитывая текущие экономические и геополитические ставки", – отметил источник издания на условиях анонимности.

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За визитом, который планировался месяцами, внимательно будут следить в Вашингтоне и европейских столицах.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц также отправится в Китай с визитом в апреле.

Politico добавляет: "Недавно официальные лица сообщили, что Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, возможно, в Швейцарии, иначе Пекин будет бойкотировать такие встречи".

По их словам, этот месседж был усилен во время европейского турне китайского специального посланника Ли Хуэя в начале этого месяца, где он обсуждал будущее Украины.

Тогда официально МИД Китая заявило, что Ли Хуэй пообещал "поддерживать своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон".

В публикации напоминают, что встреча Си и Макрона в Париже состоится через год после того, как французский президент посетил Пекин и Гуанчжоу.

Ожидается, что в этом году Макрон снова посетит Китай, однако Елисейский дворец пока не подтвердил этого.