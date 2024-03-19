Президент Чехії: Європа зможе виробляти необхідну кількість боєприпасів
Президент Чехії Петр Павел заявив, що найближчим часом європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів – для себе і для України.
Джерело: Павел, цитує Радіо Свобода
Пряма мова: "Виробництво необхідної кількості снарядів потребує часу. Це вимагає збільшення потужностей нашого виробництва. Але Україна потребує снарядів зараз.
Ми не можемо чекати на європейські компанії, тому ми намагаємося знайти боєприпаси всюди, де можемо. Доставити її в Україну так швидко, наскільки це можливо. Але паралельно збільшуємо власні потужності".
"У найближчому майбутньому європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів, щоб поповнити запаси європейських країн, а також щоб забезпечити Україну боєприпасами, якщо вона ще їх потребуватиме".
Нагадаємо: Павел заявив, що поки що неможливо собі уявити, що Україні та Росії вдасться домовитися про припинення війни.