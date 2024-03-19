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Президент Чехії: Європа зможе виробляти необхідну кількість боєприпасів

Ольга Глущенко Вівторок, 19 березня 2024, 04:14
Президент Чехії: Європа зможе виробляти необхідну кількість боєприпасів
Петр Павел, фото: Getty Images

Президент Чехії Петр Павел заявив, що найближчим часом європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів – для себе і для України.

Джерело: Павел, цитує Радіо Свобода

Пряма мова: "Виробництво необхідної кількості снарядів потребує часу. Це вимагає збільшення потужностей нашого виробництва. Але Україна потребує снарядів зараз.

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Ми не можемо чекати на європейські компанії, тому ми намагаємося знайти боєприпаси всюди, де можемо. Доставити її в Україну так швидко, наскільки це можливо. Але паралельно збільшуємо власні потужності".

"У найближчому майбутньому європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів, щоб поповнити запаси європейських країн, а також щоб забезпечити Україну боєприпасами, якщо вона ще їх потребуватиме".

Нагадаємо: Павел заявив, що поки що неможливо собі уявити, що Україні та Росії вдасться домовитися про припинення війни.

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Теми: Чехіядопомога УкраїніЄвропазброя
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