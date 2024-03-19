Президент Чехии: Европа сможет производить необходимое количество боеприпасов

Президент Чехии Петр Павел заявил, что в ближайшее время европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов – для себя и для Украины.

Источник: Павел, цитирует Радио Свобода

Прямая речь: "Производство необходимого количества снарядов требует времени. Это требует увеличения мощностей нашего производства. Но Украина нуждается в снарядах сейчас.

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Мы не можем ждать европейские компании, поэтому мы пытаемся найти боеприпасы везде, где можем. Доставить его в Украину так быстро, насколько это возможно. Но параллельно увеличиваем собственные мощности".

"В ближайшем будущем европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов, чтобы пополнить запасы европейских стран, а также чтобы обеспечить Украину боеприпасами, если она еще в них будет нуждаться".

Напомним: Павел заявил, что пока невозможно себе представить, что Украине и России удастся договориться о прекращении войны.