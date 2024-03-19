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Окупанти активно атакують на 7 напрямках, за добу було понад 60 боєзіткнень − Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 19 березня 2024, 07:58
Окупанти активно атакують на 7 напрямках, за добу було понад 60 боєзіткнень − Генштаб
Український воїн. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські окупанти продовжують тиснути по всій лінії фронту − найактивніше на Новопавлівському, Авдіївському та Бахмутському напрямках − за добу завдали 7 ракетних та 70 авіаційних ударів, 110 разів обстріляли позиції українських військ та населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 19 березня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення".

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Деталі: Авіаційних ударів зазнали населені пункти Велика Писарівка, Лукашівка, Пономаренки Сумської області; Роздолівка, Семенівка, Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку росіяни здійснили 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів в районі населеного пункту Терни Донецької області.  

На Бахмутському напрямку захисники відбили 7 атак росіян в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 9 атак росіян в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Урожайного Донецької області, де загарбники за підтримки авіації 25 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку росіяни 9 разів атакували позиції українських захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − протягом минулої доби здійснили 3 штурми.

Водночас авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 засобу ППО росіян.  

Теми: ГенштабДонецька областьЗапорізька областьХерсонська область
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