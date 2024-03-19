Оккупанты активно атакуют на 7 направлениях, за сутки было более 60 боестолкновений − Генштаб

Российские оккупанты продолжают давить по всей линии фронта − активнее всего на Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском направлениях − за сутки нанесли 7 ракетных и 70 авиационных ударов, 110 раз обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 19 марта в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки произошло 61 боевое столкновение".

Реклама:

Детали: Авиационным ударам подверглись населенные пункты Большая Писаревка, Лукашевка, Пономаренки Сумской области; Раздоловка, Семеновка, Александрополь, Очеретино, Новобахмутовка, Красногоровка, Парасковиевка, Константиновка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении россияне осуществили 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки оккупантов в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении защитники отбили 7 атак россиян в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 9 атак россиян в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Урожайного Донецкой области, где захватчики при поддержке авиации 25 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении россияне 9 раз атаковали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки осуществили 3 штурма.

В то же время авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 средству ПВО россиян.