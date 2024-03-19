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ЗСУ за добу знешкодили 840 окупантів та 30 артилерійських систем – Генштаб

Станіслав ПогоріловВівторок, 19 березня 2024, 08:14
ЗСУ за добу знешкодили 840 окупантів та 30 артилерійських систем – Генштаб
Фото: Getty Images

За минулу добу Збройні сили на полі бою знешкодили 840  окупантів, загальні втрати окупантів у живій силі з початку агресії склали 432 390 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 432 390 (+840) осіб,
  • танків ‒ 6819 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13049 (+35) од,
  • артилерійських систем – 10698 (+30) од,
  • РСЗВ – 1017 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 721 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8318 (+10),
  • крилатих ракет ‒ 1922 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів/ submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14191 (+50) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1735 (+4).

Теми: Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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