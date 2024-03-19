ЗСУ за добу знешкодили 840 окупантів та 30 артилерійських систем – Генштаб

За минулу добу Збройні сили на полі бою знешкодили 840 окупантів, загальні втрати окупантів у живій силі з початку агресії склали 432 390 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.24 орієнтовно склали:

Реклама: