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ВСУ за сутки обезвредили 840 оккупантов и 30 артиллерийских систем - Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 19 марта 2024, 08:14
ВСУ за сутки обезвредили 840 оккупантов и 30 артиллерийских систем - Генштаб
Фото: Getty Images

За минувшие сутки Вооруженные силы на поле боя обезвредили 840 оккупантов, общие потери оккупантов в живой силе с начала агрессии составили 432 390 человек.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 432 390 (+840) человек,
  • танков - 6819 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 13049 (+35) ед,
  • артиллерийских систем - 10698 (+30) ед,
  • РСЗО - 1017 (+0) ед,
  • средств ПВО - 721 (+1) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8318 (+10),
  • крылатых ракет - 1922 (+0),
  • кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14191 (+50) ед,
  • специальной техники - 1735 (+4).

Темы: Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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