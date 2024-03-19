ВСУ за сутки обезвредили 840 оккупантов и 30 артиллерийских систем - Генштаб
Вторник, 19 марта 2024, 08:14
За минувшие сутки Вооруженные силы на поле боя обезвредили 840 оккупантов, общие потери оккупантов в живой силе с начала агрессии составили 432 390 человек.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 432 390 (+840) человек,
- танков - 6819 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 13049 (+35) ед,
- артиллерийских систем - 10698 (+30) ед,
- РСЗО - 1017 (+0) ед,
- средств ПВО - 721 (+1) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8318 (+10),
- крылатых ракет - 1922 (+0),
- кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14191 (+50) ед,
- специальной техники - 1735 (+4).