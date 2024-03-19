ВСУ за сутки обезвредили 840 оккупантов и 30 артиллерийских систем - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы на поле боя обезвредили 840 оккупантов, общие потери оккупантов в живой силе с начала агрессии составили 432 390 человек.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.24 ориентировочно составили:

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