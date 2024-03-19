Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вночі вдарили по Селидовому: 4 поранених

Ірина БалачукВівторок, 19 березня 2024, 08:24
Росіяни вночі вдарили по Селидовому: 4 поранених
Фото прокуратури

Четверо людей дістали поранення у результаті нічних обстрілів росіянами міста Селидове у Донецькій області.

Джерело: Донецька обласна прокуратура у Facebook

Дослівно прокуратура: "19 березня о 02:30 російська армія вкотре обстріляла м. Селидове. Окупанти атакували приватний сектор населеного пункту з використанням зенітно-ракетного комплексу "С-300".

Реклама:

Тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали четверо осіб, які перебували в оселях – троє жінок віком 64, 65 й 82 роки, а також 58-річний чоловік".

Деталі: У них мінно-вибухові травми, забої, струс головного мозку й перелами ребер. Людям надали невідкладну медичну допомогу. 

 
Фото прокуратури

Також пошкоджені щонайменше 24 домоволодіння і 4 автомобілі.

ВІДЕО ДНЯ

За даним фактом розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Теми: Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор

Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування

Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок

фото$100 тисяч хабаря: НАБУ та СБУ затримали двох депутатів Сумської облради

Усі новини...
Донецька область
Окупанти активно атакують на 7 напрямках, за добу було понад 60 боєзіткнень − Генштаб
Окупанти з артилерії вдарили по Очеретиному на Донеччині, поранений чоловік
Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб
Останні новини
23:23
Новини економіки 26 березня: транш від МВФ, Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі
23:12
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" став свідком народження нової зірки
22:44
Угорщина не відновить заборону на імпорт українського меду попри протести
22:40
фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію
22:20
Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla
22:19
Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених
22:18
фотоУ піраміді знайшли рідкісні зображення життя знаті стародавнього Єгипту
22:09
Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП
22:04
У суверенних водах Іспанії зафіксували два російські десантні кораблі й танкер
Усі новини...
Реклама: