Росіяни вночі вдарили по Селидовому: 4 поранених

Четверо людей дістали поранення у результаті нічних обстрілів росіянами міста Селидове у Донецькій області.

Джерело: Донецька обласна прокуратура у Facebook

Дослівно прокуратура: "19 березня о 02:30 російська армія вкотре обстріляла м. Селидове. Окупанти атакували приватний сектор населеного пункту з використанням зенітно-ракетного комплексу "С-300".

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Тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали четверо осіб, які перебували в оселях – троє жінок віком 64, 65 й 82 роки, а також 58-річний чоловік".

Деталі: У них мінно-вибухові травми, забої, струс головного мозку й перелами ребер. Людям надали невідкладну медичну допомогу.

Фото прокуратури

Також пошкоджені щонайменше 24 домоволодіння і 4 автомобілі.

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За даним фактом розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).