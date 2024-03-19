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Россияне ночью ударили по Селидовому: 4 раненых

Ирина БалачукВторник, 19 марта 2024, 08:24
Россияне ночью ударили по Селидовому: 4 раненых
Фото прокуратуры

Четыре человека получили ранения в результате ночных обстрелов россиянами города Селидово в Донецкой области.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Facebook

Дословно прокуратура: "19 марта в 02:30 российская армия в очередной раз обстреляла г. Селидово. Оккупанты атаковали частный сектор населенного пункта с использованием зенитно-ракетного комплекса "С-300".

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Телесные повреждения различной степени тяжести получили четыре человека, которые находились в домах − три женщины в возрасте 64, 65 и 82 года, а также 58-летний мужчина".

Детали: У них минно-взрывные травмы, ушибы, сотрясение головного мозга и переломы ребер. Людям оказали неотложную медицинскую помощь. 

 
Фото прокуратуры

Также повреждены по меньшей мере 24 домовладения и 4 автомобиля.

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По данному факту начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Темы: Донецкая областьвойна
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