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Ердоган привітав Путіна з "перемогою на виборах" і згадав про переговори з Україною

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 березня 2024, 09:41
Ердоган привітав Путіна з перемогою на виборах і згадав про переговори з Україною
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото з Facebook

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привітав російського правителя Володимира Путіна з "перемогою" на президентських "виборах" і вкотре заявив, що Анкара готова сприяти мирним переговорам РФ з Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на канцелярію турецького президента

Дослівно з повідомлення: "Ердоган привітав президента Путіна з перемогою на виборах… Президент Ердоган заявив, що він вірить у те, що позитивний курс у турецько-російських відносинах у новому періоді продовжить посилюватися, і висловив готовність Туреччини відігравати будь-яку сприятливу роль у поверненні за стіл переговорів щодо України".

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Деталі: Видання нагадує, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України, надає їй військову та політичну підтримку, але водночас зберігає теплі відносини з РФ і виступає проти санкцій щодо країни-агресорки.

Країни Заходу розкритикували проведення "виборів" у Росії, оскільки вони були непрозорими, супроводжувалися порушеннями та проводилися на тимчасово окупованих Росією територіях України, Молдови та Грузії.

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Теми: ЕрдоганПутінпереговори
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