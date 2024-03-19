Эрдоган поздравил Путина с "победой на выборах" и вспомнил о переговорах с Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил российского правителя Владимира Путина с "победой" на президентских "выборах" и в очередной раз заявил, что Анкара готова содействовать мирным переговорам РФ с Украиной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию турецкого президента

Дословно из сообщения: "Эрдоган поздравил президента Путина с победой на выборах... Президент Эрдоган заявил, что он верит в то, что позитивный курс в турецко-российских отношениях в новом периоде продолжит усиливаться, и выразил готовность Турции играть любую благоприятную роль в возвращении за стол переговоров по Украине".

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Детали: Издание напоминает, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины, оказывает ей военную и политическую поддержку, но в то же время сохраняет теплые отношения с РФ и выступает против санкций в отношении страны-агрессора.

Страны Запада раскритиковали проведение "выборов" в России, поскольку они были непрозрачными, сопровождались нарушениями и проводились на временно оккупированных Россией территориях Украины, Молдовы и Грузии.

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