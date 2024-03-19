Окупанти вранці вдарили авіабомбами по Козачій Лопані
Вівторок, 19 березня 2024, 10:48
Російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по селищу Козача Лопань на Харківщині − пошкодили приватні будинки, цивільну інфраструктуру та лінії електропередач.
Джерело: начальник Дергачівсьої МВА В’ячеслав Задоренко у Telegram
Пряма мова Задоренка: "Близько 9-ї години ранку російські терористи завдали два удари контрольованими авіабомбами по Козачій Лопані. Пошкоджень зазнали декілька приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури, лінії електропередач".
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Деталі: За його словами, інформація про постраждалих не надходила, але дані ще уточнюються.