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Окупанти вранці вдарили авіабомбами по Козачій Лопані

Ірина БалачукВівторок, 19 березня 2024, 10:48
Окупанти вранці вдарили авіабомбами по Козачій Лопані
Наслідки російських ударів по Харківщині. Фото ілюстративне з Telegram В’ячеслава Задоренка

Російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по селищу Козача Лопань на Харківщині − пошкодили приватні будинки, цивільну інфраструктуру та лінії електропередач.

Джерело: начальник Дергачівсьої МВА В’ячеслав Задоренко у Telegram

Пряма мова Задоренка: "Близько 9-ї години ранку російські терористи завдали два удари контрольованими авіабомбами по Козачій Лопані. Пошкоджень зазнали декілька приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури, лінії електропередач".

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Деталі: За його словами, інформація про постраждалих не надходила, але дані ще уточнюються.

Теми: Харківська областьвійна
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