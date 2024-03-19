Оккупанты утром ударили авиабомбами по Казачьей Лопани

Последствия российских ударов по Харьковщине. Фото иллюстративное из Telegram Вячеслава Задоренко

Российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по поселку Казачья Лопань на Харьковщине − повредили частные дома, гражданскую инфраструктуру и линии электропередач.

Источник: начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в Telegram

Прямая речь Задоренко: "Около 9 часов утра российские террористы нанесли два удара контролируемыми авиабомбами по Казачьей Лопани. Повреждения получили несколько частных домов, объекты гражданской инфраструктуры, линии электропередач".

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Детали: По его словам, информация о пострадавших не поступала, но данные еще уточняются.