Оккупанты утром ударили авиабомбами по Казачьей Лопани
Вторник, 19 марта 2024, 10:48
Российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по поселку Казачья Лопань на Харьковщине − повредили частные дома, гражданскую инфраструктуру и линии электропередач.
Источник: начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в Telegram
Прямая речь Задоренко: "Около 9 часов утра российские террористы нанесли два удара контролируемыми авиабомбами по Казачьей Лопани. Повреждения получили несколько частных домов, объекты гражданской инфраструктуры, линии электропередач".
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Детали: По его словам, информация о пострадавших не поступала, но данные еще уточняются.