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На Херсонщині пастух підірвався на вибухівці, яку залишили солдати РФ

Анастасія ПроцВівторок, 19 березня 2024, 11:35
На Херсонщині пастух підірвався на вибухівці, яку залишили солдати РФ
Ілюстративне фото: Getty Images

У селі Молодецьке Херсонської області загинув місцевий житель, який знайшов, залишену російською армією, вибухівку та вирішив забрати її собі. 

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "Трагічний випадок трапився поблизу села Молодецьке. Чоловік, який випасав худобу, знайшов вибуховий предмет. Він вирішив взяти його з собою. Снаряд здетонував, внаслідок чого місцевий житель отримав травми, несумісні з життям". 

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Деталі: Очільник Херсонської ОВА також закликав мешканців бути обережними та не чіпати підозрілі предмети, а викликати поліцейських або рятувальників.

Теми: Херсонська областьвійнаРосія
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