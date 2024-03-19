На Херсонщині пастух підірвався на вибухівці, яку залишили солдати РФ

У селі Молодецьке Херсонської області загинув місцевий житель, який знайшов, залишену російською армією, вибухівку та вирішив забрати її собі.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "Трагічний випадок трапився поблизу села Молодецьке. Чоловік, який випасав худобу, знайшов вибуховий предмет. Він вирішив взяти його з собою. Снаряд здетонував, внаслідок чого місцевий житель отримав травми, несумісні з життям".

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Деталі: Очільник Херсонської ОВА також закликав мешканців бути обережними та не чіпати підозрілі предмети, а викликати поліцейських або рятувальників.