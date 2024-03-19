На Херсонщине пастух подорвался на взрывчатке, которую оставили солдаты РФ

В селе Молодецкое Херсонской области погиб местный житель, который нашел, оставленную российской армией, взрывчатку и решил забрать ее себе.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "Трагический случай произошел вблизи села Молодецкое. Мужчина, который пас скот, нашел взрывной предмет. Он решил взять его с собой. Снаряд сдетонировал, в результате чего местный житель получил травмы, несовместимые с жизнью".

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Детали: Глава Херсонской ОГА также призвал жителей быть осторожными и не трогать подозрительные предметы, а вызвать полицейских или спасателей.





