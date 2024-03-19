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Естонія оголосила російського дипломата персоною нон ґрата

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 березня 2024, 12:58
Естонія оголосила російського дипломата персоною нон ґрата
Фото: Getty Images

МЗС Естонії оголосило співробітника посольства РФ із дипломатичним статусом персоною нон ґрата та викликало 19 березня тимчасового повіреного у справах Росії.

Джерело: естонський мовник ERR з посиланням на заяву міністерства, передає "Європейська правда"

Деталі: Вручаючи ноту у вівторок, естонське МЗС поінформувало представника посольства Росії, що Естонія не потерпить дій Москви, спрямованих проти незалежності і суверенітету Естонії, і вважає за необхідне чітко заявити про це.

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У МЗС Естонії наголосили, що скоординовані гібридні операції російських спецслужб проти безпеки Естонської Республіки повинні бути припинені.

"Естонія також обговорює це питання з партнерами та союзниками і готова в разі необхідності вжити додаткових заходів для захисту нашого суспільства і наших цінностей", – заявили у Міністерстві закордонних справ Естонії.

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Теми: ЕстоніяРосіядипломатичні відносини
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