Естонія оголосила російського дипломата персоною нон ґрата
МЗС Естонії оголосило співробітника посольства РФ із дипломатичним статусом персоною нон ґрата та викликало 19 березня тимчасового повіреного у справах Росії.
Джерело: естонський мовник ERR з посиланням на заяву міністерства, передає "Європейська правда"
Деталі: Вручаючи ноту у вівторок, естонське МЗС поінформувало представника посольства Росії, що Естонія не потерпить дій Москви, спрямованих проти незалежності і суверенітету Естонії, і вважає за необхідне чітко заявити про це.
У МЗС Естонії наголосили, що скоординовані гібридні операції російських спецслужб проти безпеки Естонської Республіки повинні бути припинені.
"Естонія також обговорює це питання з партнерами та союзниками і готова в разі необхідності вжити додаткових заходів для захисту нашого суспільства і наших цінностей", – заявили у Міністерстві закордонних справ Естонії.
Передісторія:
- В лютому РФ оголосила у розшук прем’єрку Естонії Каю Каллас за "руйнування пам’ятників радянським воїнам".
- Також Росія оголосила в розшук міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса.
- Каллас заявила, що оголошений Росією ордер на її арешт – це лише спроба залякати її.