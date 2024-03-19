Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата

МЗС Естонії оголосило співробітника посольства РФ із дипломатичним статусом персоною нон грата та викликало 19 березня тимчасового повіреного у справах Росії.

Джерело: естонський мовник ERR з посиланням на заяву міністерства, передає "Європейська правда"

Деталі: Вручаючи ноту у вівторок, естонське МЗС поінформувало представника посольства Росії, що Естонія не потерпить дій Москви, спрямованих проти незалежності і суверенітету Естонії, і вважає за необхідне чітко заявити про це.

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В МИД Эстонии подчеркнули, что скоординированные гибридные операции российских спецслужб против безопасности Эстонской Республики должны быть прекращены.

"Эстония также обсуждает этот вопрос с партнерами и союзниками и готова в случае необходимости принять дополнительные меры для защиты нашего общества и наших ценностей", – заявили в Министерстве иностранных дел Эстонии.

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