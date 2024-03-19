Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 марта 2024, 12:58
Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата
Фото: Getty Images

МЗС Естонії оголосило співробітника посольства РФ із дипломатичним статусом персоною нон грата та викликало 19 березня тимчасового повіреного у справах Росії.

Джерело: естонський мовник ERR з посиланням на заяву міністерства, передає "Європейська правда"

Деталі: Вручаючи ноту у вівторок, естонське МЗС поінформувало представника посольства Росії, що Естонія не потерпить дій Москви, спрямованих проти незалежності і суверенітету Естонії, і вважає за необхідне чітко заявити про це.

Реклама:

В МИД Эстонии подчеркнули, что скоординированные гибридные операции российских спецслужб против безопасности Эстонской Республики должны быть прекращены.

"Эстония также обсуждает этот вопрос с партнерами и союзниками и готова в случае необходимости принять дополнительные меры для защиты нашего общества и наших ценностей", – заявили в Министерстве иностранных дел Эстонии.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ЭстонияРосcиядипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024

фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции

Глава АМКУ Кириленко отреагировал на дело НАБУ и САП против него

Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувальский коридор

Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам – расследование

Зеленский сообщил, что Данилова переводят на другое направление

Все новости...
Эстония
Премьер Эстонии: Путин умеет сеять страх, но сам боится войны с НАТО
В Эстонии отказались гарантировать, что не отправят своих военных в Украину
В Эстонии начинают наказывать за авто с номерами РФ: грозит штраф 400 евро
Последние новости
23:37
футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024
23:23
Новости экономики 26 марта: транш от МВФ, Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси
23:12
Евросоюз выделил Rheinmetall более 130 млн евро для увеличения производства снарядов
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" стал свидетелем рождения новой звезды
22:44
Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского меда несмотря на протесты
22:40
фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции
22:20
Маск хочет увеличить спрос на автопилот в машинах Tesla
22:19
Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных
22:18
фотоВ пирамиде нашли редкие изображения жизни знати древнего Египта
22:09
Минфин привлек более 12 миллиардов от размещения ОВГЗ
Все новости...
Реклама: