Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата
МЗС Естонії оголосило співробітника посольства РФ із дипломатичним статусом персоною нон грата та викликало 19 березня тимчасового повіреного у справах Росії.
Джерело: естонський мовник ERR з посиланням на заяву міністерства, передає "Європейська правда"
Деталі: Вручаючи ноту у вівторок, естонське МЗС поінформувало представника посольства Росії, що Естонія не потерпить дій Москви, спрямованих проти незалежності і суверенітету Естонії, і вважає за необхідне чітко заявити про це.
В МИД Эстонии подчеркнули, что скоординированные гибридные операции российских спецслужб против безопасности Эстонской Республики должны быть прекращены.
"Эстония также обсуждает этот вопрос с партнерами и союзниками и готова в случае необходимости принять дополнительные меры для защиты нашего общества и наших ценностей", – заявили в Министерстве иностранных дел Эстонии.
Предистория:
- В феврале РФ объявила в розыск премьера Эстонии Каю Каллас за "разрушение памятников советским воинам".
- Также Россия объявила в розыск министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса.
- Каллас заявила, что объявленный Россией ордер на ее арест – это лишь попытка запугать ее.