ЄС до кінця березня передасть Україні половину з обіцяного мільйона снарядів
Вівторок, 19 березня 2024, 13:56
До кінця березня Україна отримає приблизно половину з 1 мільйона артилерійських боєприпасів, які обіцяли надати країни Євросоюзу.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речника Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петера Стано
Пряма мова Стано: "До кінця березня це буде приблизно пів мільйона".
Реклама:
Деталі: Він зазначив, що цього року кількість переданих Україні боєприпасів має сягнути мільйона.
"Так, до кінця цього березня місяця ми не поставили мільйон снарядів. Але Україна отримає і більшяе мільйона, якщо орієнтуватися на вже наявні потужності та розміщені замовлення", – сказав Стано, зауваживши, що це на додачу до двосторонньої співпраці між Україною і країнами-членами.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У січні профільний єврокомісар казав, що європейський ОПК зможе до кінця 2024 року виробити щонайменше 1,3 мільйона снарядів.
- Минулого тижня Єврокомісія оголосила про виділення 500 млн євро європейським компаніям для нарощування потужностей з виробництва боєприпасів за схемою, яка дозволить збільшити поставки снарядів в Україну і поповнити запаси країн ЄС.
- Цього понеділка міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили остаточне рішення про виділення додаткових 5 млрд євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.