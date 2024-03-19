Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС до кінця березня передасть Україні половину з обіцяного мільйона снарядів

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 березня 2024, 13:56
ЄС до кінця березня передасть Україні половину з обіцяного мільйона снарядів
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

До кінця березня Україна отримає приблизно половину з 1 мільйона артилерійських боєприпасів, які обіцяли надати країни Євросоюзу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речника Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петера Стано

Пряма мова Стано: "До кінця березня це буде приблизно пів мільйона".

Реклама:

Деталі: Він зазначив, що цього року кількість переданих Україні боєприпасів має сягнути мільйона.

"Так, до кінця цього березня місяця ми не поставили мільйон снарядів. Але Україна отримає і більшяе мільйона, якщо орієнтуватися на вже наявні потужності та розміщені замовлення", – сказав Стано, зауваживши, що це на додачу до двосторонньої співпраці між Україною і країнами-членами.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У січні профільний єврокомісар казав, що європейський ОПК зможе до кінця 2024 року виробити щонайменше 1,3 мільйона снарядів.
  • Минулого тижня Єврокомісія оголосила про виділення 500 млн євро європейським компаніям для нарощування потужностей з виробництва боєприпасів за схемою, яка дозволить збільшити поставки снарядів в Україну і поповнити запаси країн ЄС.
  • Цього понеділка міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили остаточне рішення про виділення додаткових 5 млрд євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.

Теми: ЄСдопомога Українізброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор

Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування

Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок

фото$100 тисяч хабаря: НАБУ та СБУ затримали двох депутатів Сумської облради

Усі новини...
ЄС
Заморожені активи РФ: Боррель пропонує віддати 90% доходів на закупівлю зброї для України
Politico: У ЄС зводять до мінімуму розмови про розширення через наближення виборів
ЄС планує ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі — FT
Останні новини
23:23
Новини економіки 26 березня: транш від МВФ, Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі
23:12
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" став свідком народження нової зірки
22:44
Угорщина не відновить заборону на імпорт українського меду попри протести
22:40
фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію
22:20
Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla
22:19
Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених
22:18
фотоУ піраміді знайшли рідкісні зображення життя знаті стародавнього Єгипту
22:09
Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП
22:04
У суверенних водах Іспанії зафіксували два російські десантні кораблі й танкер
Усі новини...
Реклама: