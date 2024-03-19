ЄС до кінця березня передасть Україні половину з обіцяного мільйона снарядів

До кінця березня Україна отримає приблизно половину з 1 мільйона артилерійських боєприпасів, які обіцяли надати країни Євросоюзу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речника Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петера Стано

Пряма мова Стано: "До кінця березня це буде приблизно пів мільйона".

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Деталі: Він зазначив, що цього року кількість переданих Україні боєприпасів має сягнути мільйона.

"Так, до кінця цього березня місяця ми не поставили мільйон снарядів. Але Україна отримає і більшяе мільйона, якщо орієнтуватися на вже наявні потужності та розміщені замовлення", – сказав Стано, зауваживши, що це на додачу до двосторонньої співпраці між Україною і країнами-членами.

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