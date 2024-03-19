ЕС до конца марта передаст Украине половину из обещанного миллиона снарядов
Вторник, 19 марта 2024, 13:56
До конца марта Украина получит примерно половину из 1 миллиона артиллерийских боеприпасов, которые обещали предоставить страны Евросоюза.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителя Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петера Стано
Прямая речь Стано: "До конца марта это будет примерно полмиллиона".
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Детали: Он отметил, что в этом году количество переданных Украине боеприпасов должно достичь миллиона.
"Да, до конца этого марта месяца мы не поставили миллион снарядов. Но Украина получит и более миллиона, если ориентироваться на уже имеющиеся мощности и размещенные заказы", − сказал Стано, отметив, что это в дополнение к двустороннему сотрудничеству между Украиной и странами-членами.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В январе профильный еврокомиссар говорил, что европейский ОПК сможет до конца 2024 года произвести не менее 1,3 млн снарядов.
- На прошлой неделе Еврокомиссия объявила о выделении 500 млн евро европейским компаниям для наращивания мощностей по производству боеприпасов по схеме, которая позволит увеличить поставки снарядов в Украину и пополнить запасы стран ЕС.
- В этот понедельник министры иностранных дел стран ЕС приняли окончательное решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира.