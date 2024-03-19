ЕС до конца марта передаст Украине половину из обещанного миллиона снарядов

До конца марта Украина получит примерно половину из 1 миллиона артиллерийских боеприпасов, которые обещали предоставить страны Евросоюза.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителя Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петера Стано

Прямая речь Стано: "До конца марта это будет примерно полмиллиона".

Реклама:

Детали: Он отметил, что в этом году количество переданных Украине боеприпасов должно достичь миллиона.

"Да, до конца этого марта месяца мы не поставили миллион снарядов. Но Украина получит и более миллиона, если ориентироваться на уже имеющиеся мощности и размещенные заказы", − сказал Стано, отметив, что это в дополнение к двустороннему сотрудничеству между Украиной и странами-членами.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ