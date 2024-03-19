Псевдовійськові отримали 1,7 млн грн благодійної допомоги: у Києві викрили шахрайську схему
У столиці викрили шахраїв, які підробляли листи від військових частин і отримали благодійної допомоги на 1,7 мільйона гривень.
Джерело: Київська міська прокуратура, ОГП
Деталі: За даними слідства, фігуранти, не маючи жодного відношення до ЗСУ, надсилали благодійним фондам та волонтерським організаціям від імені військових частин листи із проханням надати гуманітарну допомогу.
Пізніше підозрювані під виглядом представників військових частин, у військовій формі, з печатками нібито військових частин приїжджали на зустріч та отримували від представників фондів тактичне знаряддя, медичне обладнання та аптечки, які реалізовували на власний розсуд.
При цьому зловмисники оформлювали акт прийому-передачі допомоги. Як доказ отримання допомоги від фонду військовою частиною шахраї навіть погоджувались зробити спільне фото.
Шахрайство викрили, коли представники благодійного фонду зв’язалися з однією з військових частин щоб підтвердити факт отримання допомоги, однак військові повідомили, що жодних листів до фонду не писали і допомоги не отримували.
Зазначається, що наразі правоохоронці встановили причетність фігурантів до семи епізодів шахрайства на загальну суму близько 1,7 мільйона гривень.