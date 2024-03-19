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Псевдовійськові отримали 1,7 млн грн благодійної допомоги: у Києві викрили шахрайську схему

Валентина РоманенкоВівторок, 19 березня 2024, 14:13
Псевдовійськові отримали 1,7 млн грн благодійної допомоги: у Києві викрили шахрайську схему
фото прокуратури

У столиці викрили шахраїв, які підробляли листи від військових частин і отримали благодійної допомоги на 1,7 мільйона гривень.

Джерело: Київська міська прокуратура, ОГП

Деталі: За даними слідства, фігуранти, не маючи жодного відношення до ЗСУ, надсилали благодійним фондам та волонтерським організаціям від імені військових частин листи із проханням надати гуманітарну допомогу.

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Пізніше підозрювані під виглядом представників військових частин, у військовій формі, з печатками нібито військових частин приїжджали на зустріч та отримували від представників фондів тактичне знаряддя, медичне обладнання та аптечки, які реалізовували на власний розсуд.

При цьому зловмисники оформлювали акт прийому-передачі допомоги. Як доказ отримання допомоги від фонду військовою частиною шахраї навіть погоджувались зробити спільне фото.

Шахрайство викрили, коли представники благодійного фонду зв’язалися з однією з військових частин щоб підтвердити факт отримання допомоги, однак військові повідомили, що жодних листів до фонду не писали і допомоги не отримували.

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Зазначається, що наразі правоохоронці встановили причетність фігурантів до семи епізодів шахрайства на загальну суму близько 1,7 мільйона гривень.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили близько півмільйона гривень, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, підроблені документи та печатки військових частин, гуманітарну допомогу, військову форму та інші речові докази.
 
 
Обох зловмисників затримали, їм повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та у великих розмірах. Суд арештував фігурантів. 
 

Теми: шахрайствоКиївпрокуратура
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